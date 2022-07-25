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Барнаульского преподавателя признали виновным в дискредитации армии из‑за эмодзи под чужими постами

Семён Гудошников
Сегодня в 22:07

Суд в Барнауле оштрафовал местного преподавателя философии и истории Алексея Аргунова на 30 тыс. рублей за эмодзи, которые он ставил под чужими антивоенным постами. Об этом обвиняемый рассказал изданию «Сибирь. Реалии»*.

Аргунова признали виновным в публичной дискредитации армии. В качестве таковой суд счел грустный смайлик под постом о штрафе, который получил лидер алтайского отделения «Яблока» по той же статье, а также эмодзи «класс» под видео Арнольда Шварценеггера, размещенном в группе «Гражданская оборона» с текстом: «Некоторым сказали, что они там, чтобы защитить русских в Украине».

Еще один эмодзи «класс», послуживший основанием разбирательства, Аргунов поставил под роликом с названием «Нет ***** [российской спецоперации на Украине. — Прим. ред.]», в подписи которого было сказано: «Я не хочу принимать участие в этом массовом психозе. Глядя на то, c какой скоростью происходит расчеловечивание населения, в том числе образованного, начинаю серьезно задумываться о распылении какой‑то гадости или облучения. Не прикалываюсь. Это зомбаки».

По словам Аргунова, в полиции ему дали понять, что дело «несерьезное, даже глуповатое», и что его «эфэсбэшники спустили». Преподаватель считает, что в ФСБ на него «досье завели» после того, как он предложил студентам подписать петицию педагогов против Рособрнадзора. Аргунов начал выступать против ведомства в 2021 году, когда оно устроило проверку в медицинском колледже, где он преподает.

Преподаватель узнал, что на него составлен протокол 12 июля, а через три дня прошел суд, где ему выписали штраф в 30 тыс. рублей. Аргунов сказал, что не успел найти адвоката и что штраф почти в два раза превышает его зарплату в колледже.

По данным «Сибирь. Реалии», протокол на Аргунова — первый случай, когда статью о дискредитации армии вменили не за антивоенную публикацию в соцсетях или репост, а за эмодзи под чужими постами.

*«Сибирь. Реалии» внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих фунцию иностранного агента.

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