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Сара Полсон снимется в хорроре «Пыль». Его выпустит студия Searchlight Pictures

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:05

Американская актриса Сара Полсон, известная по сериалу «Американские истории ужасов», снимется в хорроре «Пыль». Его выпустит студия Searchlight Pictures. Об этом сообщил Deadline.

Фильм расскажет о женщине, которая оказывается заложницей мощных пыльных бурь. Героине предстоит столкнуться с угрозами людей из прошлого и предпринять чрезвычайные меры, чтобы защитить свою семью.

Режиссерами ленты выступят Уилл Джойнс и Кэрри Круз, работавшая сценаристкой сериала «Мира Дикого Запада». Круз написала сценарий и будущей картины, съемки которой начнутся в конце августа.

Полсон станет одним из исполнительных продюсеров проекта наряду с Аликс Мэдиган и Лукасом Хоакином. «Пыль» выйдет на стриминговых платформах, принадлежащих компании Disney. В США лента будет представлена с маркировкой Hulu Original.

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