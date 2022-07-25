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В Мьянме впервые за почти 35 лет вынесли смертные приговоры. Казнили четверых противников режима

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:08

В Мьянме впервые за почти 35 лет вынесли смертные приговоры и казнили четверых человек. Все осужденные были противниками нынешнего режима, пришедшего к власти в результате вооруженного переворота. Об этом рассказало Reuters.

К высшей мере наказания приговорили бывшего депутата «Национальной лиги за демократию» и рэпера Пью Зея То, писателя Чжо Мин Ю, а также Хла Мио Аун и Аун Тура Зау.

Пью Зей То и Чжо Мин Ю обвинили в помощи ополченцам, борющимся с нынешним режимом, и пособничестве террористическим актам. Хла Мио Аун и Аун Тура Зау осудили за убийство женщины, которая предположительно выступала информатором властей.

Рассмотрение дел осужденных проходило на закрытых судебных процессах. Каким образом произошли казни, неизвестно. Мать Пью Зея То заявила, что не знала о готовящейся казни сына. Его жена также отметила, что семьям отказали в возможности забрать тела казненных.

«Когда мы созванивались в Zoom в прошлую пятницу, мой сын был здоров и улыбался. Он попросил меня прислать его очки для чтения, словарь и немного денег, чтобы потратить их в тюрьме, и я принесла эти вещи сегодня. Я не думала, что они убьют его», — сказала Заяра То, мать Пью Зея То.

В ООН осудили смертные приговоры, назвав их «жестоким и регрессивным шагом». В Human Rights Watch казни охарактеризовали как «акт крайней жестокости», «варварство» и «бездушное пренебрежение хунты к человеческой жизни».

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля 2021 года. Им руководил главнокомандующий вооруженными силами страны Мин Аун Хлайна. Переворот состоялся после того, как партия «Национальная лига за демократию» получила 83% на парламентских выборах. Военные завили, что результаты голосования были сфальсифицированы.

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