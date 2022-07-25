Театр «Современник» проведет двухдневный «Фестиваль сторителлинга»

«Сторителлер помогает зрителю увидеть то, что видит он сам. Сторителлинг — это про работу с воображением. Личность артиста влияет на выбор произведения и способ актерской подачи, важна не столько история, сколько сам рассказчик.

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Сюжет, конечно, важен, но это только предлог для разговора о действительно важном, о системе ценностей. Сторителлинг — это обмен ценностями. Я, личность с определенным набором ценностей, выхожу к вам и делюсь ими. Я превращаю эти ценности в образы, отправляю эти картинки зрителю, если у него это откликается, эти ценности становятся нашими общими».

Илья Барабанов, Алексей Розин Кураторы-режиссеры проекта