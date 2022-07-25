Театр «Современник» проведет двухдневный «Фестиваль сторителлинга»

2 и 3 августа московский театр «Современник» проведет «Фестиваль сторителлинга». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.
Артисты взяли за основу ряд текстов отечественной литературы с целью рассказать их сюжеты по-новому, пользуясь индивидуальными методами, например, психологическим анализом или пересказом случаев из собственной жизни.
В программу попали как классические тексты, так и детская литература, и советская проза: Николай Гоголь и Лев Толстой, Николай Носов и Евгений Шварц, «Анна Каренина» и «Незнайка на луне». Кураторами-режиссерами проекта стали Илья Барабанов и Алексей Розин.
Мероприятие пройдет на новой площадке «Театр во дворе» — она расположится под открытым небом между основной сценой и административным корпусом.
Адрес основной сцены «Современника»: Чистопрудный бульвар, дом 19. Подробности — на сайте театра.