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Театр «Современник» проведет двухдневный «Фестиваль сторителлинга»

Денис Ламехов
Сегодня в 17:32

2 и 3 августа московский театр «Современник» проведет «Фестиваль сторителлинга». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Артисты взяли за основу ряд текстов отечественной литературы с целью рассказать их сюжеты по-новому, пользуясь индивидуальными методами, например, психологическим анализом или пересказом случаев из собственной жизни.

В программу попали как классические тексты, так и детская литература, и советская проза: Николай Гоголь и Лев Толстой, Николай Носов и Евгений Шварц, «Анна Каренина» и «Незнайка на луне». Кураторами-режиссерами проекта стали Илья Барабанов и Алексей Розин.

«Сторителлер помогает зрителю увидеть то, что видит он сам. Сторителлинг — это про работу с воображением. Личность артиста влияет на выбор произведения и способ актерской подачи, важна не столько история, сколько сам рассказчик.

Сюжет, конечно, важен, но это только предлог для разговора о действительно важном, о системе ценностей. Сторителлинг — это обмен ценностями. Я, личность с определенным набором ценностей, выхожу к вам и делюсь ими. Я превращаю эти ценности в образы, отправляю эти картинки зрителю, если у него это откликается, эти ценности становятся нашими общими».
Илья Барабанов, Алексей Розин
Кураторы-режиссеры проекта

Мероприятие пройдет на новой площадке «Театр во дворе» — она расположится под открытым небом между основной сценой и административным корпусом.

Адрес основной сцены «Современника»: Чистопрудный бульвар, дом 19. Подробности — на сайте театра.

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