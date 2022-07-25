Вышел трейлер мистической комедии «Закрыть гештальт»

В сети появился первый трейлер мистического сериала об отцах и детях «Закрыть гештальт». Премьера проекта запланирована на 11 августа на «Кинопоиске» и Okko.
Шоу рассказывает о менеджере автосалона Федоре Ярцеве, который чудом выживает после падения с 20-го этажа. Он обретает необычный дар: теперь Ярцев видит призраков. Теперь он становится невольным посредником между мирами и помогает заблудшим душам отправиться куда следует.
В главных ролях сыграли Александр Ильин-младший («Петровы в гриппе») и Денис Власенко («Happy End»). В проекте также снялись Юлия Ауг, Федор Лавров, Павел Майков, Дмитрий Лысенков, Анастасия Крылова, Евгения Дмитриева, Николай Шрайбер, Александр Баширов, Ирина Носова и другие.
В качестве режиссера выступил Максим Пежемский, сценариста — Дмитрий Лемешев, а шоураннера — Дмитрий Нелидов.