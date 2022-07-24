В Госдуме предложат Собянину переименовать Киевский вокзал в Брянский. Так он назывался до 1934 года

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов хочет обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением переименовать Киевский вокзал в Брянский. Об этом парламентарий рассказал «Подъему».

По его словам, это будет ответ украинским властям, которые в 2016 году переименовали Московский проспект в Киеве в честь Степана Бандеры, руководствуясь законом о декоммунизации. В прошлом году Окружной административный суд Киева отменил это решение, но апелляционный суд признал смену названия законной.

Власов просит вернуть Киевскому вокзалу «историческое название» — Брянский. Вокзал получил нынешнее название в 1934 году.

«Прошу вас [Собянина] оценить целесообразность инициативы, которая позволит не только выразить протест на недружественные действия, но и вернуть историческое название месту, где был проложен железнодорожный путь в Брянск», — заявил Власов.

Это не первая попытка Власова сделать из Киевского вокзала Брянский. В 2019 году он уже предпринимал такую же попытку, пользуясь все той же причиной.