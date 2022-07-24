В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», пришедшей на смену «Макдоналдсу» в России, появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлури». Об этом РБК рассказал гендиректор общепита Олег Пароев.

В меню «Вкусно — и точка» остались блюда от «Макдоналдса», но под другими названиями — «Гранд», «Двойной Гранд» и «Гранд Де Люкс», «Двойной чизбургер», «Фиш Бургер», «Чикен Премьер» и другие. «Биг Мака» и «Макфлури» не было вообще.

В случае «Биг Мака» возникли «интересные задачи» по замене «макдоналдсовского» соуса в бургере на аналогичный, используя другие ингредиенты. «Но тот продукт, который мы видели, внешне, по вкусу практически не будет, я думаю, отличаться от классического „Биг Мака“», — сказал Пароев.

При приготовлении мороженого «Макфлури» «Макдоналдс» использует запатентованную технологию флуринг («проворачивание ложки в мороженом») — именно в этом и кроется сложность, пояснил Пароев. Компания заменит технологию, заявил он.

«У нас есть план, как мы порадуем наших маленьких гостей и сможем снова очень скоро продавать наборы с игрушками», — анонсировал Пароев замену детскому набору с игрушкой «Хэппи Мил». Проблема в том, что герои мультфильмов, которым посвящают игрушки, создаются в «недружественных странах».

«Для нас важно создать преемственность и объяснить нашим гостям, что мы — не что‑то новое, возникшее из ниоткуда, а мы — действительно полноценный преемник „Макдоналдса“ в России. И у нас остались те же стандарты качества: та же вкусная продукция, та же система оценки, отбора поставщиков, логистики, те же доступные цены, та же атмосфера, те же декоры, те же здания, та же команда, те же люди. Все то же самое. Первый этап нашей рекламной кампании цементирует, скажем так, понимание того, что мы в принципе такие же, те же самые, как были при „Макдоналдсе“», — объяснил Пароев концепцию бренда «Вкусно — и точка».