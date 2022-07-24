Уровень воды в крупнейшем водохранилище США находится на историческом минимуме. Всему виной засуха

NASA опубликовало спутниковые снимки озера Мид, крупнейшего водохранилища США. Судя по снимкам, между которыми разница составляет 22 года, уровень воды упал до самой низкой отметки с 1937 года. Об этом сообщает USA Today.
По данным NASA, на сегодняшний день водохранилище заполнено на 27%. Уровень воды в Миде, расположенном в Неваде и Аризоне, находится на историческом минимуме — таким же он был в апреле 1937 года, когда водохранилище впервые заполняли.
На фотографиях 2000, 2021 и 2022 годов видно, что озеро Мид со временем мелеет — разницу видно даже на снимках последних двух лет. В 2000 году Мид полон воды, а на данный момент заполнена лишь территория под названием Рука Овертона, а устье реки Верджин высохло.
«Крупнейшее водохранилище в Соединенных Штатах снабжает водой миллионы людей в семи штатах, племенных землях и на севере Мексики. Теперь эти [фотографии] отлично иллюстрируют изменения климата и длительную засуху, которая может быть самой сильной на западе США за двенадцать веков», — заявили в Обсерватории Земли NASA.
На дне Мида, откуда уже отступила вода, обнаружили человеческие тела , города-призраки, разбившийся бомбардировщик B-29 Superfortress и много другое. Максимальная высота Мида была зафиксирована в 1983-м и 1999 годы — около 1220 футов, отметили в NASA.