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Уровень воды в крупнейшем водохранилище США находится на историческом минимуме. Всему виной засуха

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:58

NASA опубликовало спутниковые снимки озера Мид, крупнейшего водохранилища США. Судя по снимкам, между которыми разница составляет 22 года, уровень воды упал до самой низкой отметки с 1937 года. Об этом сообщает USA Today.

По данным NASA, на сегодняшний день водохранилище заполнено на 27%. Уровень воды в Миде, расположенном в Неваде и Аризоне, находится на историческом минимуме — таким же он был в апреле 1937 года, когда водохранилище впервые заполняли.

На фотографиях 2000, 2021 и 2022 годов видно, что озеро Мид со временем мелеет — разницу видно даже на снимках последних двух лет. В 2000 году Мид полон воды, а на данный момент заполнена лишь территория под названием Рука Овертона, а устье реки Верджин высохло.

© Ashley Cooper/Getty Images

«Крупнейшее водохранилище в Соединенных Штатах снабжает водой миллионы людей в семи штатах, племенных землях и на севере Мексики. Теперь эти [фотографии] отлично иллюстрируют изменения климата и длительную засуху, которая может быть самой сильной на западе США за двенадцать веков», — заявили в Обсерватории Земли NASA.

На дне Мида, откуда уже отступила вода, обнаружили человеческие тела , города-призраки, разбившийся бомбардировщик B-29 Superfortress и много другое. Максимальная высота Мида была зафиксирована в 1983-м и 1999 годы — около 1220 футов, отметили в NASA.

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