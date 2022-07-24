В Сочи из‑за сильного ливня погиб один человек

Во время залпового ливня в Сочи вечером 23 июля погиб один человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, из‑за отсутствия ливневок на Донской улице (тамвода сходит в реку Сочинка самотеком) сильно поднялся уровень воды. Глава города Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале сообщил, что на этот район пришелся эпицентр стихии.

«К большому сожалению у нас есть жертвы. Погибла женщина. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал Копайгородский.

Сейчас продолжаются работы по расчистке завалов, упавших деревьев и ликвидации последствий непогоды. На место прибыла оперативная группа сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Пожарные, в частности, откачивают воду из подвального помещения станции скорой помощи по улице Гагарина.

Штормовое предупреждение действует в Сочи уже третий день. Вечером в субботу на город обрушился залповый ливень, за час выпало 55 мм осадков. Были подтоплены участки дорог, а также придомовые территории и первые этажи зданий.

«Интерфакс» писал, что река Бзугу после сильного ливня вышла из берегов. Несколько районов оказались обесточены.