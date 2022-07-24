перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
kismet / Unsplash
В Сочи из‑за сильного ливня погиб один человек 8:55
«Спартак» обыграл «Краснодар» во втором туре Российской премьер-лиги 8:39
Кубинские депутаты одобрили проект Семейного кодекса, который легализует однополые браки Вчера в 20:32
Исследование: предки пингвинов жили у экватора и достигали роста в 2,1 метра Вчера в 19:31
ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения Вчера в 18:11
Уход IMAX из России, первый тизер «Джона Уика» и другие новости дня
Вчера в 17:57 дайджест
Купер Хоффман и Дэвид Харбор сыграют в новом фильме режиссера «В ритме ча-ча-ча» Купера Рэффа Вчера в 17:14
IMAX перестал работать в России Вчера в 16:50
Из соцсетей Jamie T
Jamie T вернулся с первым за шесть лет альбомом «The Theory Of Whatever» Вчера в 16:44
Twenty One Pilots исполнили песню «Heathens», вдохновившись саундтреком «Очень странных дел» Вчера в 16:27
YouTube восстановил эпизод «Масяни», в котором Китай нападает на Россию Вчера в 15:24
Том Харди — актер с самой неразборчивой речью. Так решили американские зрители Вчера в 14:59
«Мавзолей мечты», экскурсия в автобусе и санаторий сна: «Архтояние» объявило финальную программу Вчера в 14:41
Apple TV/YouTube
«Ради всего человечества» продлили на четвертый сезон. Действие развернется в 2000-х Вчера в 13:57
На крыше «Рабочего и колхозницы» пройдут опен-эйр-вечеринки Вчера в 13:34
Google уволила инженера, который якобы обнаружил признаки сознания у искусственного интеллекта Вчера в 13:09
Число заразившихся COVID-19 в России растет. За сутки выявили 6953 случая Вчера в 11:56
У финального сезона «Ходячих мертвецов» появился трейлер Вчера в 11:40
Путину не разрешат участвовать в похоронах бывшего премьера Японии Синдзо Абэ Вчера в 10:57
IGN/YouTube
«Джон Уик» вернулся. Посмотрите тизер четвертой части Вчера в 9:38

В Сочи из‑за сильного ливня погиб один человек

Виктория Шанина
Сегодня в 8:55

Во время залпового ливня в Сочи вечером 23 июля погиб один человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, из‑за отсутствия ливневок на Донской улице (тамвода сходит в реку Сочинка самотеком) сильно поднялся уровень воды. Глава города Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале сообщил, что на этот район пришелся эпицентр стихии.

«К большому сожалению у нас есть жертвы. Погибла женщина. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал Копайгородский.

Сейчас продолжаются работы по расчистке завалов, упавших деревьев и ликвидации последствий непогоды. На место прибыла оперативная группа сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Пожарные, в частности, откачивают воду из подвального помещения станции скорой помощи по улице Гагарина.

Штормовое предупреждение действует в Сочи уже третий день. Вечером в субботу на город обрушился залповый ливень, за час выпало 55 мм осадков. Были подтоплены участки дорог, а также придомовые территории и первые этажи зданий.

«Интерфакс» писал, что река Бзугу после сильного ливня вышла из берегов. Несколько районов оказались обесточены.

События недели на afisha.ru
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
поп
VK Fest
Концентрация позитива на главном поп-фестивале страны
джаз
Chess & Jazz 2022
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Алексей Копайгородский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить