YouTube восстановил эпизод «Масяни», в котором Китай нападает на Россию

YouTube удалил, а через пару часов восстановил серию «Масяни» «Санкт-Мариубург», в которой Китай напал на Россию. Об этом в фейсбуке сообщил автор мультика Олег Куваев.

По его словам, «некто Соболев» пожаловался, что ролик нарушает авторские права, поскольку в нем используется картина Исаакиевского собора, срисованная с его личной фотографии.

«Там имеет место просто фронтальный вид Исаакия, любой его фотографировавший может так пожаловаться. То есть претензия крайне сомнительная. Хотя фотки из интернета, конечно, использовались, а как иначе нарисовать? По памяти? Нарушений в этом нет», — считает Куваев.

Эпизод «Санкт-Мариубург» вышел 11 июля. Показав, как иностранное государство нападает на Россию, Куваев хотел вызвать у россиян эмпатию к жертвам спецоперации на Украине. На данный момент видео собрало на ютьюбе более 4 млн просмотров.

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