Половина американцев теперь смотрят телевизор с субтитрами из‑за невнятного звука или непонятного акцента, следует из опроса Preply. Актером с самой неразборчивой речью зрители признали Тома Харди.

Британский акцент в целом представляет проблему для американских зрителей: «Острые козырьки» и «Игра престолов» в топе списка сериалов, которые смотрят с субтитрами. Харди часто произносит свои реплики из‑под маски, особенно в фильмах Кристофера Нолана (третий «Темный рыцарь» и «Дюнкерк»).

В интернете даже появлялись статьи «Том Харди должен научиться произносить слова» и «Рейтинг фильмов с Томом Харди по степени сложности понимания его речи» Впрочем, Нолана тоже критикуют за то, что слова его персонажей сложно расслышать.

Среди других знаменитостей в списке — британцы Шон Коннери, Майкл Кейн, Бенедикт Камбербэтч, Идрис Эльба и Джеймс МакЭвой, а также София Вергара, Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан, для которых английский язык не является родным. Единственными двумя упомянутыми американскими актерами были Джонни Депп и Брэд Питт — вероятно, из‑за их ролей Джека Воробья и ирландского боксера Микки О’Нила в «Большом куше».

Процент зрителей, использующих субтитры, намного выше среди молодежи — 72%. 57% американцев использовали субтитры, чтобы лучше понимать актеров с акцентом: в лидерах шотландский акцент, за ним следуют ирландский акцент и британский акцент. Лишь небольшой процент зрителей (18%) заявил, что используют субтитры для изучения нового языка.