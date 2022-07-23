«Мавзолей мечты», экскурсия в автобусе и санаторий сна: «Архтояние» объявило финальную программу

На территории парка появится два новых арт-объекта. Один из них — самый высокий объект за историю «Никола-Ленивца», 29-метровый «Мавзолей мечты» от звезды российской деревянной архитектуры Тотана Кузембаева. По словам автора, его работа олицетворяет человеческие и природные жертвы, принесенные людьми во имя великой мечты.

Фестиваль «Архстояние», который пройдет в этом году с 29 по 31 июля в арт-парке «Никола-Ленивец», поделился с «Афишей Daily» финальной программой.

Вторым новым объектом станет зона абсолютной беззаботности — «Аквариум» от Сергея Шеховцова . Это увеличенный в масштабе 1:10 аквариум для рыб, который физически и метафорически превращается в пространство для людей — с искусственной экосистемой и пляжем.

На три дня фестиваля в Никола-Ленивце откроется санаторий сна, главная задача посетителей которого — как следует выспаться. Этому помогут специальные мероприятия — занудная лекция от скучного автора, сонный концерт и хор зевающих людей. К услугам гостей будет ученый сомнолог и специальные травяные чаи.

Арт-парк украсит инсталляция Александра Бродского «6 соток» о загадочной единице измерения счастья, а таже восемь работ из шорт листа открытого конкурса, среди которых кинетические игрушки для взрослых, 5-метровый кикер, большая грязевая яма и перформанс с плакальщиками.

В музыкальной программе — три необычные сцены, вписанные в ландшафт, на которых выступят группы «Буерак», Pole, «Свидание», «Космос на потолке», Шарлот, Павел Додонов, а также танцпол Leveldva Chillrave.

Режиссер Дмитрий Волкострелов представит на фестивале две работы — партисипаторный проект «Встреча / место» и аудиоспектакль «Мавзолей Мечты». По сюжету первого двенадцать перформеров в двенадцати капеллах будут искать счастье, во время аудиоспектакля посетителям придется решить — может ли сосуществовать здесь и сейчас мавзолей как пространство упокоения и мечта как пространство воображения.

Все три дня на фестивале будет идти зрелище «Яртария». Во время него гости смогут стать участниками квеста — искать по парку осколки разбитого счастья. Выглядят они как кусочки нашего быта: ковши, кастрюли, баклажки, кружки — всё что может звенеть и шуметь. Все собранное добро станет инструментами для большого оркестра, который выступит в один из дней фестиваля.

В Шатре друзей устроят лекторий, где можно будет создать свою сказку о будущем на воркшопе от лаборатории Vzor; посмотреть видеоработы художницы Яны Осман и поговорить о юморе и преодолении преград; научиться публичным выступлениям на открытой коуч-сессии Александра Петрищева — эксперта по развитию личности; танцевать эмоции с хореографом Ольгой Цветковой или расширить границы своего голоса на практикуме с художницей Анной Хлесткиной.

Приехать на «Архстояние» из Москвы можно на автобусе, в котором в этом время будет проходить спектакль. Так получится не заскучать и скоротать время в пути. Билеты на фестиваль ищите на «Афише».