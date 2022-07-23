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У финального сезона «Ходячих мертвецов» появился трейлер

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:40

Вышел второй трейлер последнего, одиннадцатого сезона сериала «Ходячие мертвецы». Трансляция эпизодов стартует 2 октября.

В видео показали старых и новых персонажей и несколько экшен-сцен. Зрители могут увидеть пленение Хорнсби, ранения Карла и сражение с главным злодеем финала.

Сериал, который продолжается еще с 2010 года, закончится, но у AMC в разработке несколько спин-оффов. Один из них называется «Сказки ходячих мертвецов», съемки которого планируются на этот год.

Ранее у «Ходячих мертвецов» уже появилось два спин-оффа. У сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» в данный момент снято уже семь сезонов, а у шоу «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» — два сезона. Кроме того, Норман Ридус и Мелисса МакБрайд разрабатывают еще один проект.

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