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В МАМТ покажут самые известные классические оперы — «Дон Жуана», «Отелло» и «Евгения Онегина»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:03

В Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) в конце июля покажут самые известные классические оперы. Об это «Афише Daily» рассказали представители театра.

24 июля труппа представит комическую драму Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан» в постановке Александра Тителя. В театре спектакль называют «эстетически совершенным» и предлагающим зрителям «легкую и занятную интеллектуальную игру».

27 и 28 июля на сцене МАМТ можно будет увидеть «Отелло» Джузеппе Верди. Эту оперу поставил режиссер Андрей Кончаловский, известный по киноработам «Сибириада», «Танго и Кэш» и «Глянец».

Оперный сезон в театре закроет «Евгений Онегин» Петра Чайковского. Финальный спектакль состоится 30 июля. Приобрести на него, а также другие постановки, билеты можно на сайте «Афиши».

Посмотреть оперы в МАМТ до конца месяца можно со скидкой по промокоду STANMUS. Он работает при покупке билетв на все спектакли, кроме «Отелло» 28 июля. Подробнее об акции — здесь.

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