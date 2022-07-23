В Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) в конце июля покажут самые известные классические оперы. Об это «Афише Daily» рассказали представители театра.

24 июля труппа представит комическую драму Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан» в постановке Александра Тителя. В театре спектакль называют «эстетически совершенным» и предлагающим зрителям «легкую и занятную интеллектуальную игру».

27 и 28 июля на сцене МАМТ можно будет увидеть «Отелло» Джузеппе Верди. Эту оперу поставил режиссер Андрей Кончаловский, известный по киноработам «Сибириада», «Танго и Кэш» и «Глянец».

Оперный сезон в театре закроет «Евгений Онегин» Петра Чайковского. Финальный спектакль состоится 30 июля. Приобрести на него, а также другие постановки, билеты можно на сайте «Афиши».

Посмотреть оперы в МАМТ до конца месяца можно со скидкой по промокоду STANMUS. Он работает при покупке билетв на все спектакли, кроме «Отелло» 28 июля. Подробнее об акции — здесь.