Вышел трейлер мультсериала «Я есть Грут». Шоу выйдет на Disney+ в августе

В сети появился трейлер анимационного сериала «Я есть Грут», который выйдет на стриминговой платформе Disney+ 10 августа. Шоу будет состоять из пяти серий — каждая из них окажется самостоятельным короткометражным фильмом.

Эпизоды расскажут о приключениях древовидного гуманоида Грута, известного по фильмам из франшиз «Стражи Галактики» и «Мстители». Мультсериал будет посвящен детству Грута.