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Вышел трейлер мультсериала «Я есть Грут». Шоу выйдет на Disney+ в августе

Юлия Онодэра
Вчера в 23:52

В сети появился трейлер анимационного сериала «Я есть Грут», который выйдет на стриминговой платформе Disney+ 10 августа. Шоу будет состоять из пяти серий — каждая из них окажется самостоятельным короткометражным фильмом.

Эпизоды расскажут о приключениях древовидного гуманоида Грута, известного по фильмам из франшиз «Стражи Галактики» и «Мстители». Мультсериал будет посвящен детству Грута.

В различных частях сериала Грут будет путешествовать по галактике. Ему предстоит столкнуться с армией маленьких инопланетян, найти новых друзей, а также впервые очутиться на планете, где растут множество растений.

Персонажа в анимационном проекте, как и в других фильмах, озвучил актер Вин Дизель. Режиссером и сценаристкой «Я есть Грут» выступила Керстен Лепоре, в продюсерами стали Джеймс Ганн и Кевин Файги.

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