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На Comic-Con показали новый трейлер «Колец власти»

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:58

Вышел новый трейлер сериала «Властелин Колец: Кольца власти». Его показали на фестивале Comic-Con.

В начале видео показывают эльфийскую владычицу Галадриэль (Морфидд Кларк), стоящую перед огромной кучей пустых шлемов — таковы потери последней великой войны за искоренение зла в мире. Хотя имя этого зла в трейлере не упоминается, поклонники Толкина знают, что это Моргот — первый Темный Лорд Средиземья и наставник злодея Саурона из «Властелина колец».

В новом трейлере появляется и сам Саурон. В то время как люди Средиземья заняты процветанием, Саурон уже восстанавливает свою силу. Кто именно играет злодея, остается загадкой — в ролике появляются только части тела персонажа (в основном его руки). Также в трейлере можно увидеть балрога и палантир.

Премьера состоится 2 сентября на Amazon Prime Video. Первый сезон из восьми серий стоил 465 млн долларов — вероятно, «Кольца власти» будут самым дорогим сериалом в истории. Съемки проходили в Новой Зеландии в 2020-м и 2021 годах. Второй сезон уже находится в разработке.

В проекте снимутся Ленни ГенриГарри Поттер и узник Азкабана»), Роберт Арамайо («Игра престолов»), Назанин Бониади («Отель Мумбаи: Противостояние»), Морфидд Кларк («Темные начала»), Оуайн Артур («Смерть в раю») и другие. Режиссурой занимался Хуан Антонио Байона.

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