На Comic-Con показали новый трейлер «Колец власти»

Вышел новый трейлер сериала «Властелин Колец: Кольца власти». Его показали на фестивале Comic-Con.

В начале видео показывают эльфийскую владычицу Галадриэль (Морфидд Кларк), стоящую перед огромной кучей пустых шлемов — таковы потери последней великой войны за искоренение зла в мире. Хотя имя этого зла в трейлере не упоминается, поклонники Толкина знают, что это Моргот — первый Темный Лорд Средиземья и наставник злодея Саурона из «Властелина колец».

В новом трейлере появляется и сам Саурон. В то время как люди Средиземья заняты процветанием, Саурон уже восстанавливает свою силу. Кто именно играет злодея, остается загадкой — в ролике появляются только части тела персонажа (в основном его руки). Также в трейлере можно увидеть балрога и палантир.