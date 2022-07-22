На Comic-Con показали новый трейлер «Колец власти»

Вышел новый трейлер сериала «Властелин Колец: Кольца власти». Его показали на фестивале Comic-Con.
В начале видео показывают эльфийскую владычицу Галадриэль (Морфидд Кларк), стоящую перед огромной кучей пустых шлемов — таковы потери последней великой войны за искоренение зла в мире. Хотя имя этого зла в трейлере не упоминается, поклонники Толкина знают, что это Моргот — первый Темный Лорд Средиземья и наставник злодея Саурона из «Властелина колец».
В новом трейлере появляется и сам Саурон. В то время как люди Средиземья заняты процветанием, Саурон уже восстанавливает свою силу. Кто именно играет злодея, остается загадкой — в ролике появляются только части тела персонажа (в основном его руки). Также в трейлере можно увидеть балрога и палантир.
Премьера состоится 2 сентября на Amazon Prime Video. Первый сезон из восьми серий стоил 465 млн долларов — вероятно, «Кольца власти» будут самым дорогим сериалом в истории. Съемки проходили в Новой Зеландии в 2020-м и 2021 годах. Второй сезон уже находится в разработке.
В проекте снимутся Ленни Генри («Гарри Поттер и узник Азкабана»), Роберт Арамайо («Игра престолов»), Назанин Бониади («Отель Мумбаи: Противостояние»), Морфидд Кларк («Темные начала»), Оуайн Артур («Смерть в раю») и другие. Режиссурой занимался Хуан Антонио Байона.