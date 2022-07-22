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В Италии активисты приклеили себя к картине Боттичелли «Весна» ради борьбы с климатическим кризисом

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:54

Климатические активисты из организации Ultima Generazione («Последнее поколение») приклеили себя к картине Сандро Боттичелли «Весна» в Галерее Уффици. Так они попытались привлечь внимание к защите экологии, сообщило ANSA.

Шедевр живописи от действий активистов не пострадал: картина находится в специальном стеклянном боксе. Вскоре после начала акции полиция вывела протестующих из флорентийского музея.

Участники акции успели развернуть возле полотна плакат с надписью «Последнее поколение, никакого газа, никакого угля». В организации акцию назвали «сигналом тревоги» и анонсировали другие подобные мероприятия в музеях Италии.

В акции в Галерее Уффици приняли участие трое активистов: мужчина и две женщины. Они прошли в здание музея по обычным билетам.

«Искусство всегда играло важную роль в передаче посланий, потому что задача искусства состоит в том, чтобы быть носителем сильных смыслов, реалий, которые не хотят замечать. Это должно быть так и сейчас. Возможно ли сегодня увидеть такую прекрасную весну, как эту? Пожары, продовольственный кризис и засухи делают это все более трудным».
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