В Италии активисты приклеили себя к картине Боттичелли «Весна» ради борьбы с климатическим кризисом

Климатические активисты из организации Ultima Generazione («Последнее поколение») приклеили себя к картине Сандро Боттичелли «Весна» в Галерее Уффици. Так они попытались привлечь внимание к защите экологии, сообщило ANSA.

Шедевр живописи от действий активистов не пострадал: картина находится в специальном стеклянном боксе. Вскоре после начала акции полиция вывела протестующих из флорентийского музея.

Участники акции успели развернуть возле полотна плакат с надписью «Последнее поколение, никакого газа, никакого угля». В организации акцию назвали «сигналом тревоги» и анонсировали другие подобные мероприятия в музеях Италии.