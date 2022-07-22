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На съемках сериала «Правосудие» случилась перестрелка. Две машины врезались в реквизит

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:25

Съемки «Правосудия» в Чикаго приостановили из‑за того, что две машины протаранили реквизит и устроили перестрелку между собой. Об этом сообщает Deadline.

В результате инцидента никто не пострадал, хотя позже на съемочной площадке были обнаружены гильзы. Актеры и съемочная группа упали на землю и укрылись, когда это случилось.

Собеседники Deadline рассказали, что актер Тимоти Олифант, который играет главную роль, пытался прикрыть одного из ассистентов от выстрелов, но проверить этого журналистам не удалось.

Возобновить съемки планируют 25 июля. Днем ранее в Нью-Йорке застрелили участника съемочный группы сериала NBC «Закон и порядок: Организованная преступность».

«Правосудие» выходило на канале FX в 2010–2015 годы. В мини-сериале «Justified: City Primeval», который станет продолжением оригинала, рассказывается о переезде главного героя, маршала Рейлана Гивенса из Кентукки в Майами. Там он воспитывает 14-летнюю дочь, которую сыграла реальная дочь Олифанта Вивиан.

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