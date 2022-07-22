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В Переделкино пройдет выставка-посвящение книге Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:53

В Доме творчества Переделкина пройдет выставка-посвящение книге Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Выставка откроется 23 июля и будет работать до 30 сентября. На ней многочисленные художники, среди которых Мария Арендт, Людмила Баронина, Алина Глазун, Алиса Йоффе и Валерий Чтак, осмыслят тему детства.

Они вспомнят, как события Первой мировой и Гражданской войн, Февральской и Октябрьской революций привели Кассиля к написанию книги о побеге от несправедливости мира, и представят иллюстрации, связанные с повестью.

По словам организаторов выставки, художники создадут «не столько иллюстрации, сколько интерпретации правил и фантазии». Часть работ сделана специально для экспозиции, другие предоставлены галереями «Синтакс» и «Е.К.Арт-бюро».


«Как и положено в выдуманной стране, художники останавливают время, раздвигают пространство и меняют характер вещей. Так, перья для чернил становятся масками, „ДлинношЕЕЕ животное“ жираф вырастает из доски, шахматная королева прячется в гроте из кубиков, навсегда застывают качели и стрелки часов из программы „Время“. Идет игра — с алфавитом, игра в слова, игра в классики и в классическое искусство»
Организаторы выставки

Помимо художественных работ, на мероприятии можно будет увидеть подробную временную шкалу вымышленного мира книг и реальных исторических событий, узнать историю создания книги и правок, внесенных после кампании против космополитов.

Выставку будет сопровождать публичная образовательная программа, включающая семейные чтения, литературные и научные встречи, творческие кружки. Кураторами проекта выступят Настя Григорян и Аня Петрова.

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