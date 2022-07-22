В Переделкино пройдет выставка-посвящение книге Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания»

В Доме творчества Переделкина пройдет выставка-посвящение книге Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Выставка откроется 23 июля и будет работать до 30 сентября. На ней многочисленные художники, среди которых Мария Арендт, Людмила Баронина, Алина Глазун, Алиса Йоффе и Валерий Чтак, осмыслят тему детства.

Они вспомнят, как события Первой мировой и Гражданской войн, Февральской и Октябрьской революций привели Кассиля к написанию книги о побеге от несправедливости мира, и представят иллюстрации, связанные с повестью.

По словам организаторов выставки, художники создадут «не столько иллюстрации, сколько интерпретации правил и фантазии». Часть работ сделана специально для экспозиции, другие предоставлены галереями «Синтакс» и «Е.К.Арт-бюро».