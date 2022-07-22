В Переделкино пройдет выставка-посвящение книге Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания»

В Доме творчества Переделкина пройдет выставка-посвящение книге Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Выставка откроется 23 июля и будет работать до 30 сентября. На ней многочисленные художники, среди которых Мария Арендт, Людмила Баронина, Алина Глазун, Алиса Йоффе и Валерий Чтак, осмыслят тему детства.
Они вспомнят, как события Первой мировой и Гражданской войн, Февральской и Октябрьской революций привели Кассиля к написанию книги о побеге от несправедливости мира, и представят иллюстрации, связанные с повестью.
По словам организаторов выставки, художники создадут «не столько иллюстрации, сколько интерпретации правил и фантазии». Часть работ сделана специально для экспозиции, другие предоставлены галереями «Синтакс» и «Е.К.Арт-бюро».
Помимо художественных работ, на мероприятии можно будет увидеть подробную временную шкалу вымышленного мира книг и реальных исторических событий, узнать историю создания книги и правок, внесенных после кампании против космополитов.
Выставку будет сопровождать публичная образовательная программа, включающая семейные чтения, литературные и научные встречи, творческие кружки. Кураторами проекта выступят Настя Григорян и Аня Петрова.