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Вышел трейлер фильма «Burial», в котором снялись Том Фелтон и Шарлотта Вега

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:02

В Сети появился трейлер фильма «Burial», который снял режиссер Бен Паркер («Камера», «Проклятый дом-2»). Главные роли в картине сыграли Том Фелтон и Шарлотта Вега.

Они исполнили роли солдат союзных войск времен Второй мировой войны, которым предстояло вывезти за пределы Германии останки Адольфа Гитлера. Помешать им выполнить задачу попытались немецкие солдаты из подразделения «Оборотни».

Судя по ролику, путешествие героев из Германии в СССР окажется непростым. Военные столкнутся с преследованием врагов, а также с собственными страхами, тяжелыми воспоминаниями, новыми утратами и травмами.

По словам Паркера, история «Burial» вдохновлена реальными историческими событиями, в частности, реакцией Иосифа Сталина на новость о самоубийстве Гитлера. При этом конкретный сюжет был выдуман кинематографистом.

По словам издания Collider, авторам фильма удалось стереть грань между историческим триллером и хоррором. Увидеть картину можно будет с 2 сентября. В ней приняли участие Харриет Уокер, Кристиан Юкскюла, Барри Уорд, Дэн Скиннер и другие.

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