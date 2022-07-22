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«Алания» потеряла кубок за победу в чемпионате России 1995 года

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:59

Футбольный клуб «Алания» потерял чемпионский кубок, врученный ему в 1995 году. Трофей считается пропавшим уже третий год, передает телеграм-канал Baza.

«Алания» потеряла не оригинал кубка, а его копию, которую передали владикавказскому клубу на вечное хранение. Другие же награды остались в сохранности.

«Первое время в „Алании“ думали, что кубок находится у Валерия Газзаева: именно под его началом команда и взяла золото в 1995 году. Но, когда с бывшим тренером связались представители клуба, он ответил, что понятия не имеет, где находится чемпионская награда», — пишет Baza.

Газзаева рассмешило известие о пропаже. «И что теперь, что кубок потерян? Я первый раз от вас это слышу. А в ЦСКА ничего не пропало? Откуда я могу знать… Это 95-й год, прошло 27 лет! Наверное, там в клубе где‑то. Обращайтесь туда», — сказал он «Матч ТВ».

Телеграм-канал «Мутко против» утверждает, что руководство «Алании» обратилось в Российский футбольный союз с просьбой сделать новую копию кубка.

«Алания» в 1995 году стала чемпионом России под руководством Валерия Газзаева, опередив «Локомотив» на 6 очков.

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