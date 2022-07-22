Русский музей планирует открыть виртуальный филиал в китайском городе Циндао, рассказал директор музея Владимир Гусев. Его слова передает ТАСС.

Гусев не сообщил подробностей. Известно, что с 2003 года существует программа «Русский музей: виртуальный филиал» — сейчас, согласно сообщению музея, в России и за рубежом работают 175 виртуальных филиалов, включая представительства в Пекине, Берлине, Риме и Мадриде.

Филиал состоит из мультимедийного кинотеатра и информационно-образовательного класса с доступом к медиатеке, указывает Русский музей.

Освещая открытие пекинского филиала в 2010-м, «Коммерсант» писал: «В созданном в Пекине Российском культурном центре специально для Русского музея выделена уютная комната, оснащенная современным мультимедийным оборудованием. Любой посетитель центра может совершить прогулку по музею или ознакомиться с какой‑либо конкретной экспозицией».

Гусев также заявил: «В нынешней ситуации мы должны начинать поиск новых партнеров, поэтому будем немного менять географию проектов». По его словам, обмен электронными программами и реальными выставками с китайской стороной будет продолжен.