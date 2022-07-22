Disney выпустил тизер сериала по «Сокровищу нации»

В ролике показана Джесс, которая заходит в офис с документами и артефактами. Она одета в классический костюм искателя приключений.

Disney показал первый тизер сериала по «Сокровищу нации» — «National Treasure: Edge of History» («Национальное достояние: Край истории»). В настоящее время дата выхода проекта неизвестна.

В Роли Джесс Моралес, история семьи которой станет одной из загадок сериала, снимается Лизетт Алексис. В актерский состав также вошли Линдон Смит, Брида Вул, Джозеф Д.Райтман, Армандо Риеско, Томми Савас, Дастин Инграм и Джастин Барта, который исполнял одну из ролей в двух оригинальных фильмах.

В качестве режиссера выступила Мира Наир («Королева из Катве»), а продюсеров — Джоан Каннингэм («Люцифер») и Джон-Пол Никель («Хранилище 13»).