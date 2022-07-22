Специалисты из США и Канады придумали поезд, очищающий воздух во время движения

Американская компания CO2 Rail совместно с учеными из Университета Торонто разработала проект железнодорожных вагонов, способных очищать воздух прямо во время движения. Об этом рассказали на сайте EurekAlert. Специалисты оснастили вагоны технологией, благодаря которой они могут поглощать углерод, находящийся в воздухе. На крыше вагонов расположили вентиляционные отверстия, направляющие поток воздуха во время движения к месту его переработки. Попавший внутрь системы воздух проходит обработку и возвращается обратно в атмосферу, но уже без углекислого газа. Это происходит через отверстия в задней или нижней части вагона.

© CO2 Rail Company

Углекислый газ же, по задумке ученых, преобразуется в жидкость, которая хранится в специальном резервуаре в поезде. Сам поезд способен перемещаться по обычным железнодорожным путям и не требует строительства новой инфраструктуры. По мнению разработчиков проекта, их работа может в перспективе помочь в борьбе с изменением климата. Очищающие воздух вагоны, как считают специалисты, легко можно будет внедрить в использование. «Вагоны с прямым захватом воздуха на железнодорожном транспорте не потребуют зонирования или разрешений на строительство и будут временными, а также, как правило, невидимыми для людей», — отметил инженер-химик Джеффри Озин.

© CO2 Rail Company