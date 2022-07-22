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Специалисты из США и Канады придумали поезд, очищающий воздух во время движения

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:15

Американская компания CO2 Rail совместно с учеными из Университета Торонто разработала проект железнодорожных вагонов, способных очищать воздух прямо во время движения. Об этом рассказали на сайте EurekAlert.

Специалисты оснастили вагоны технологией, благодаря которой они могут поглощать углерод, находящийся в воздухе. На крыше вагонов расположили вентиляционные отверстия, направляющие поток воздуха во время движения к месту его переработки.

Попавший внутрь системы воздух проходит обработку и возвращается обратно в атмосферу, но уже без углекислого газа. Это происходит через отверстия в задней или нижней части вагона.

© CO2 Rail Company

Углекислый газ же, по задумке ученых, преобразуется в жидкость, которая хранится в специальном резервуаре в поезде. Сам поезд способен перемещаться по обычным железнодорожным путям и не требует строительства новой инфраструктуры.

По мнению разработчиков проекта, их работа может в перспективе помочь в борьбе с изменением климата. Очищающие воздух вагоны, как считают специалисты, легко можно будет внедрить в использование.

«Вагоны с прямым захватом воздуха на железнодорожном транспорте не потребуют зонирования или разрешений на строительство и будут временными, а также, как правило, невидимыми для людей», — отметил инженер-химик Джеффри Озин.

© CO2 Rail Company

Он подчеркнул, что система также не является дорогостоящей. Во-первых, технология прямого захвата воздуха освобождает от необходимости устанавливать энергоемкие вентиляторы. Во-вторых, полученный газ можно будет использовать в качестве топлива.

Новые вагоны позволят поезду удалять из атмосферы до 6 тыс. тонн углекислого газа в год. Это может стать одним из успешных решений для борьбы с климатическим кризисом, считают ученые.

«Прогнозируемая стоимость в масштабе составляет менее 50 долларов за тонну, что делает технологию не только коммерчески осуществимой, но и коммерчески привлекательной», — заявил основатель CO2 Rail Э. Бахман.

Кроме того, специалисты предлагают преобразовывать в электричество энергию, которая вырабатывается поездами при торможении. По подсчетам исследователей, при каждом торможении поезда вырабатывается достаточно энергии, чтобы обеспечить ей на день 20 домов. «Это потраченная впустую энергия», — поясняют они.

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