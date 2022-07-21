В Красноярском крае медведица вышла к людям с застрявшей в пасти банкой. Животному удалось помочь

В поселке Диксон, находящемся в Красноярском крае, обнаружили белую медведицу с застрявшей в пасти консервной банкой из‑под сгущенки. На помощь животному отправились московские ветеринары, сообщил «Коммерсант».

Специалисты настигли медведицу в трех километрах от Диксона. Они погрузили животное в сон с помощью препарата, чтобы провести необходимые манипуляции и вытащить банку. У медведицы оказался многократно порезан язык.

«Буквально в течение десяти минут животное было обездвижено, а банка успешно удалена. Сейчас ветеринар обрабатывает язык», — рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, медведицу спасли. Она была сильно истощена. Среди специалистов, которые помогли животному, был главный ветеринар Московского зоопарка Дмитрий Егоров и его коллеги.

Медведицу, как отметила Радионова, не будут держать в неволе. Ее перевезут на расстояние 60–100 км от Диксона и отпустят. Чтобы животное могло восстановить силы, для медведицы собрали три мешка рыбы.

В ближайшее время животное не сможет охотиться, поэтому специалисты будут продолжать следить за медведицей, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке.

«Язык поврежден, но, скорее всего, восстановится, потому что основные мышцы не затронуты, кожа на поверхности повреждена», — заявил ветеринар Михаил Альшинецкий.