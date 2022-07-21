Мишель Обама выпустит свою вторую книгу. Она будет называться «Свет, который мы несем»

Бывшая первая леди США Мишель Обама анонсировала выпуск своей второй книги — собрания размышлений под названием «Свет, который мы несем» («The Light We Carry»). Об этом сообщил The Guardian.

Новое сочинение Обамы выйдет 15 ноября, спустя четыре года после литературного дебюта супруги экс-президента США — книги «Становление». Автор назвала «Свет, который мы несем» своим ответом на «растущые волны фанатизма и нетерпимости».

Обама пояснила, что в последние годы в мире и ее жизни многое произошло, и это заставило писательницу чувствовать себя «вне баланса», «уязвимой и временами напуганной». Она провела много времени в размышлениях о том, как «направить фрустрацию в нечто позитивное».

Результатом этого процесса и стал «Свет, который мы несем». В книге Обама собрала «своего рода набор инструментов» и «коллекцию некоторых точек зрения и практик», которые она использовала, чтобы помочь себе собраться.

По словам издательства Penguin Random House, новое сочинение Обамы наполнено «ценными практиками» и советами в духе «соберите кухонный стол доверенных друзей и наставников» и «займитесь добрыми делами».

«Я поняла, что это нормально — признавать, что самоуважение связано с уязвимостью и что то, что мы разделяем как люди на этой земле — это импульс стремиться к лучшему, всегда и несмотря ни на что», — сказала Обама.

Она добавила, что самопознание, по ее мнению, укрепляет уверенность в себе — и это «порождает спокойствие и способность сохранять перспективу», строить значимые связи с людьми.

«Это для меня основа всего. Один свет питает другой. Одна сильная семья придает сил другим. Одно вовлеченное сообщество может зажечь тех, кто его окружает. Это сила света, который мы несем», — добавила она.