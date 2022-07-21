Сериал «Засланец из космоса» продлили на третий сезон

Канал Syfy продлил на третий сезон сериал «Засланец из космоса» еще до завершения второго. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, шоу после премьеры в 2021 году продолжает удерживать высокие рейтинги. Проект также входит в топ-15 самых просматриваемых сериалов и топ-5 самых просматриваемых драм на Syfy.

«Засланец из космоса» рассказывает об инопланетянине, присланном на Землю, чтобы уничтожить человечество и подготовить ее к заселению собратьев. Живя под прикрытием в теле человека, он становится слишком похож на людей и начинает сомневаться в оправданности своей миссии.

В основу сценария сериала лег комикс «Resident Alien» Питера Хогана и Стива Паркхауса, опубликованный в 2012 году. Для проекта его адаптировал Крис Шеридан.

В шоу снялись Алан Тудик, Сара Томко, Кори Рейнолдс, Элис Веттерлунд, Леви Филер, Джуда Прен и Элизабет Боуэн.