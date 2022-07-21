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Сериал «Засланец из космоса» продлили на третий сезон

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:22

Канал Syfy продлил на третий сезон сериал «Засланец из космоса» еще до завершения второго. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, шоу после премьеры в 2021 году продолжает удерживать высокие рейтинги. Проект также входит в топ-15 самых просматриваемых сериалов и топ-5 самых просматриваемых драм на Syfy.

«Засланец из космоса» рассказывает об инопланетянине, присланном на Землю, чтобы уничтожить человечество и подготовить ее к заселению собратьев. Живя под прикрытием в теле человека, он становится слишком похож на людей и начинает сомневаться в оправданности своей миссии.

В основу сценария сериала лег комикс «Resident Alien» Питера Хогана и Стива Паркхауса, опубликованный в 2012 году. Для проекта его адаптировал Крис Шеридан.

В шоу снялись Алан Тудик, Сара Томко, Кори Рейнолдс, Элис Веттерлунд, Леви Филер, Джуда Прен и Элизабет Боуэн.

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