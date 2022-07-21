На украинском радио сообщили, что Зеленский «находится в реанимации». Он записал ответное видео

Владимир Зеленский ответил тем, кто взломал украинское радио и сообщил о том, что он «находится в реанимации». Президент Украины показал, что находится не в больничной палате, а в своем кабинете — «жив и здоров».

Фейк появился на украинских станциях радиохолдинга «ТАВР Медиа». В сообщении также говорилось, что обязанности президента исполняет спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

В «ТАВР Медиа» сказали о кибератаке и опровергли информацию о болезненном состоянии Зеленского в своем фейсбуке*.

Зеленский в своем видео, которое выложил в инстаграм*, назвал это «очередными фейками». «Так крепко, как сейчас, я еще себя никогда не ощущал. И плохая новость для вас всех, кто запускает такие фейки: я не один. Нас таких 40 млн», — сказал он.

«И при всем уважении к преклонному возрасту, 44 — это не 70», — добавил он в конце.

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