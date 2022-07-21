Байден сдал положительный тест на ковид

У президента США Джо Байдена выявили коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время политик находится на карантине и в полной мере выполняет все свои обязанности.

В Белом доме подчеркнули, что Байден был полностью вакцинирован. «Ему дважды сделали бустерные прививки, у него очень слабо выраженные симптомы. Он начал принимать Paxlovid», — говорится в заявлении пресс-секретаря Карин Жан-Пьер.

«Коммерсант» подчеркивает, что на прошлой неделе Байден был в ближневосточном турне, где встречался с лидерами Израиля, Палестины и Саудовской Аравии. Кроме того, 19 июля политик принимал жену президента Украины Елену Зеленскую.