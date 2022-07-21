«Это как лотереи»: как Marvel выплачивает авторам гонорары в несколько раз меньше обещанных

Писательница Девин Грейсон и художник Джеффри Глен Джонс, которые создали персонажа комиксов по имени Елена Белова (Черная вдова), заявили, что Marvel не выплатил им обещанный гонорар за появление героини в фильме киностудии с Флоренс Пью в главной роли. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Что произошло?

Грейсон и Джонс подписали контракт с Marvel, по которому должны были получить по 25 000 долларов за появление Елены в фильмах, телешоу, видеоиграх, а также за фигурки с персонажем. Однако в итоге им выплатили всего по 5000 долларов, а причины такого сильного сокращения гонорара никто не объяснил.

Грейсон в течение полугода пыталась понять, что произошло, еще полгода она вместе с адвокатом изучала контракты. Она начала собственное расследование, чтобы выяснить, как Marvel выплачивает деньги авторам комиксов и персонажей, которые питают одну из самых успешных кинофраншиз в истории.

«Особое соглашение об использовании персонажа»

Когда Девин Грейсон стала соавтором Елены, она понимала, что права на героиню будут принадлежать Marvel. Однако, как и многие креаторы студии, она подписала контракт, известный как «особое соглашение об использовании персонажа». В нем описывается система компенсаций, инициированная самой студией, на случай появления персонажей в других медиа.

По соглашению каждому автору полагается:

25 000 долларов за появление персонажа в полнометражном фильме, вышедшем в кинотеатрах;

2000 долларов — за появление в эпизоде телесериала, если персонаж занимает более 30 минут хронометража;

1000 долларов — за появление в эпизоде телесериала в течение 30 минут или менее;

5000 долларов — за одну фигурку персонажа, выпущенную за год;

10 000 долларов — за две фигурки персонажа, выпущенные за год;

25 000 долларов — за три или более фигурки, выпущенные за год.

Еще в контракте прописаны 30 000 долларов — максимальная общая выплата для всех создателей персонажей, которые появляются в видеоигре.

«Мелкий шрифт»

Эти цифры повторялись в документе много раз и занимали в нем довольно видное место. Однако в каждом «особом соглашении» прописаны некие дополнительные условия, которые позволили Marvel резко сокращать выплаты авторам.

Так, компания оставляет за собой право разделять сумму между художником и автором сценария или между всеми авторами, создавшими персонаж. По этой логике максимальная сумма, которую могла получить Девин Грейсон, — 12 500 долларов.

Но есть еще один момент. В «Черной вдове», помимо Елены Беловой, есть другие персонажи, на создателей которых также распространяется «особое соглашение», например Красный страж и Мелина Востокова. Это значит, что компания может разделить 25 000 долларов между ними всеми.

«Это как лотереи Publishers Clearing House. Вы можете выиграть 1 млн долларов, но не выиграете», — отмечает Грейсон.

Другие способы Marvel сократить выплаты

The Hollywood Reporter выяснил, что это не единственный способ, с помощью которого Marvel сокращает суммы выплат. Студия уменьшает компенсации за камео в фильмах: когда экранное время героя не превышает 15% от хронометража картины.

По этому стандарту камео можно считать роль Зимнего солдата в фильме «Первый мститель: Противостояние» (22 минуты экранного времени) и роль Капитана Америки в «Мстителях: Война бесконечности» (7 минут и 30 секунд).

Кроме того, по данным THR, Marvel не платит создателям персонажей за их появление в мобильных играх — только в консольных. Хотя рынок мобильных видеоигр активно растет и его аудитория расширяется.

Эксперты, которых опросило издание, говорят, что создателям гораздо выгоднее избегать подписания каких‑либо документов с Marvel. По их словам, «особые соглашения об использовании персонажа» дают компании такое пространство для маневров, что она буквально может выплачивать авторам столько, сколько захочет.

Представители Marvel отказались от комментариев, сославшись на то, что они не высказываются об отдельных соглашениях авторов.