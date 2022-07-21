В Луганске решили отказаться от Google. Поисковик перестал работать на территории ЛНР

Власти Луганской народной республики приняли решение отказаться от использования сервиса Google на территории ЛНР. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу республики Леонида Пасечника.

По его словам, западные платформы ведут информационную войну, распространяя фейки и дезинформацию. «Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для него роли не играют», — сказал Пасечник.

Он подчеркнул, что компания ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма и ни во что не ставит своих пользователей из ЛНР.

«Нам такие информационные прилеты не нужны: ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей — подумаем о возвращении», — заключил глава республики.

Теперь на территории ЛНР при попытке зайти на сайт Google появляется надпись, что к нему не удается получить доступ, так как превышено время ожидания ответа от сайта.

Глава ЛНР подчеркнул, что западные интернет-платформы ведут информационную войну, распространяя фейки и дезинформацию. «Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют», — сказал Пасечник.

Целенаправленное распространение пропаганды свидетельствует о неуважении компании к жителям ЛНР, заявил глава республики. «Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей — подумаем о возвращении», — заключил он.