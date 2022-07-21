Джарахов, IOWA и Дмитриенко споют хиты «Короля и Шута», «Зверей» и «Мумий Тролля» на «Плюс Даче»

29 июля на «Плюс Даче» в парке Горького популярные артисты споют хиты в формате караоке. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В этот вечер Эльдар Джарахов, Тося Чайкина, IOWA, Sqwoz Bab, Elvira T и Ваня Дмитриенко споют 14 караоке-треков, которые выбрали самостоятельно.

Так, IOWA исполнит хит прошлого лета «Ты горишь как огонь» Славы Марлоу, Sqwoz Bab вспомнит рок-классику — песню «Лесник» «Короля и Шута», а в финале вечера все музыканты споют «Медведицу» «Мумий Тролля».

«Я полюбил караоке, недавно начав ходить туда в хорошей компании друзей, и теперь бываю достаточно часто. Конечно, выступление с живой музыкой — это уникальный экспириенс. <…> На „Плюс Даче“ я спою песню Басты „Вселенная“, это один из моих любимых треков, и он всегда производит сильное впечатление на девушек, а „Вокзал“ станет своего рода лирической „добивочкой“ в выступлении», — рассказал Джарахов.

Ведущим мероприятия станет музыкальный журналист, колумнист телеграм-канала «Монополия звука» и ведущий подкаста «КиноПроиски» Михаэль Агафонов.

Вход на все мероприятия «Дачи» для подписчиков «Плюса» бесплатный. Те, у кого нет подписки, могут оформить бесплатный пробный период перед входом или заранее.