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Стартап нейрочипов впервые имплантировал свое устройство пациенту в США (и опередил Илона Маска)

Виктория Шанина
Сегодня в 14:13

Нью-йоркский стартап Synchron, который разрабатывает нейрокомпьютерные интерфейсы (BCI), первым в США имплантировал свое устройство пациенту. Об этом сообщает Bloomberg.

Врач медицинского центра Mount Sinai West в Нью-Йорке вкрутил 1,5-дюймовый имплантат, состоящий из проводов и электродов, в кровеносный сосуд в мозге пациента с БАС (боковым амиотрофическим склерозом). Есть надежда, что технология поможет человеку, который потерял способность двигаться и говорить, пользоваться электронными устройствами.

Нейрочип способен преобразовывать мысли пациента в команды, которые посылаются компьютеру. Так он сможет сидеть в интернете, общаться по электронной почте и писать различные тексты.

© Synchron

Synchron ранее уже имплантировал свои устройства четырем пациентам в Австралии. Они смогли отправлять сообщения в мессенджере WhatsApp и совершать онлайн-покупки, побочных эффектов не наблюдалось.

Последняя процедура в клинике Mount Sinai West стала первой когда‑либо проделанной в США. В стране действует более строгая политика в отношении таких процедур, чем в Австралии, именно поэтому Synchron потребовалось несколько лет работы, прежде чем получить разрешение. Тем не менее стартап опередил своего главного конкурента — компанию Neuralink Илона Маска.

«Эта операция была беспрецедентной благодаря ее результатам и огромному потенциалу»
Шахрам Маджиди
Хирург, который выполнил операцию

Стартап Synchron был основан в 2016 году и быстро привлек внимание в сфере BCI, так как его устройство, известное как стентрод, можно имплантировать в мозг, не прорезая череп человека и не повреждая его тканей, — это гораздо менее инвазивная процедура, чем все другие.

Сперва врач делает разрез в шее пациента и подает нейрочип через катетер через яремную вену в кровеносный сосуд, расположенный в моторной коре. После удаления катетера стентрод раскрывается и начинает сливаться с внешними краями сосуда. По словам Маджиди, весь процесс занимает всего несколько минут.

Следом идет вторая процедура, при которой стентрод присоединяется к вычислительному устройству, имплантированному в грудь пациента. Для этого хирург создает «карман» для гаджета под кожей пациента — по типу того, что делают для кардиостимулятора. Стентрод считывает сигналы, которые подает мозг, вычислительное устройство их усиливает и отправляет на смартфон или компьютер через блютус.

Neuralink, в свою очередь, разрабатывает гораздо меньший по размерам, но при этом более мощный имплантат. Поместить в мозг его можно будет с помощью упрощенной хирургической процедуры, которую выполняет робот. Однако такая операция также потребует удаления части черепа пациента. Из‑за гораздо больших амбиций Маска технология еще не готова, и компания пока не получила разрешения на испытания на людях.

В целом технология по-прежнему остается на ранних стадиях развития. Сейчас большинство исследований сосредоточены на том, как организм человека реагирует на имплантат, насколько правильно он считывает сигналы мозга и какие функции человек может выполнять с помощью устройства.

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