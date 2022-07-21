Режиссер «Межсезонья» и «Витьки Чеснока» Александр Хант поставит фильм по книге Кирилла Рябова «777»

Российский режиссер Александр Хант станет сценаристом и постановщиком криминальной трагикомедии по книге Кирилла Рябова «777». Об этом сообщает ТАСС.

«Это абсурдистская трагикомедия. Мне было бы интересно исследовать моего героя, исследовать синдром „внезапного богатства“», — рассказал Хант, отметив, что вдохновляется фильмом «Афоня» Георгия Данелии.

Аннотация к «777» гласит: «Внезапное счастливое событие — ошибка банкомата, выдавшего главному герою баснословную сумму, — запускает череду событий, насколько страшных, настолько же и смешных. Гай Ричи с инъекцией русской хтони». Сам Рябов — неоднократный финалист литературной премии «Национальный бестселлер».

Главного героя, который намерен «взять реванш у жизни и исполнить свои мечты», планирует сыграть Максим Стоянов («Комбинат „Надежда“», «Гив ми либерти», «The Телки»).

На счету Ханта две заметные полнометражные работы — «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» (2017) и «Межсезонье» (2021). Предлагаем перечитать архивные рецензии «Афиши Daily» на обе картины.