Великобритания запрещает импорт золота, угля и нефти из России

Великобритания вводит запрет на импорт ряда сырьевой продукции из России. Об этом сообщает «Интерфакс».

С 21 июля вступает в силу запрет на импорт золота, с 10 августа Великобритания намерена отказаться от российского угля, с 31 декабря — от нефти.

Ограничения также касаются технической поддержки, финансовых и брокерских услуг, связанных с этой продукцией.

К концу 2022 года Великобритания планирует перестать зависеть от российского угля и нефти, а также как можно скорее после этого прекратить импорт газа, отмечал в апреле МИД Соединенного Королевства

Ранее власти страны запретили импорт стали, железа, серебра, изделий из дерева и икры из России.

Также Великобритания ввела санкции против Владимира Путина, главы МИДа Сергея Лаврова, 386 депутатов Госдумы, глав «Роснефти» и «Газпрома» Игоря Сечина и Алекся Миллера, предпринимателей Петра Авена, Михаила Фридмана и многих других физических и юридических лиц.