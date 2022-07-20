Джонатан Рис-Майерс приобретает жену-робота в трейлере фильма «Wifelike»

По сюжету герой Рис-Майерса работает детективом, расследующим незаконную торговлю роботами с искусственным интеллектом. При этом сам он живет с роботом-компаньоном, который внезапно начинает вести себя как его покойная жена.

В сети появился трейлер фильма «Wifelike» («Вроде жены»), в котором снялись Джонатан Рис-Майерс и Елена Кампурис . Ролик опубликовали на ютьюб-канале Paramount Movies.

Искусственная подруга героя начинает сомневаться в своей реальности, сталкиваясь с воспоминаниями погибшей женщины, которую она считает собой. Это открывает андроиду глаза на мир, в котором все оказывается не тем, чем кажется.

Футуристичный фильм выйдет на экраны 12 августа. Его премьера состоится одновременно в кинотеатрах и на цифровых площадках. Режиссером и сценаристом картины выступил Джеймс Берд.

В актерский состав вошли Дорон Белл («Сквозь снег»), Агам Дарши («Ты, я, она»), Сара Сампайу («Груз»), Аликс Вийаре («Кукольное лицо»), Флетчер Донован («Улица светлячков»), Си Джей Перри («Звездный рубеж») и Стивен Лобо («Континуум»).