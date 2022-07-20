перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Дании зафиксировали рекордную с 1941 года жару 22:38
fx24 / Unsplash
На Багамах произошел крупный разлив нефти 22:22
Квиддич переименуют в квадбол, чтобы не ассоциировать игру с Джоан Роулинг 21:39
Вышел дублированный трейлер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов» 21:23
Джонатан Рис-Майерс приобретает жену-робота в трейлере фильма «Wifelike» 20:45
Акустический проект Skullcrusher анонсировал дебютный альбом и выложил первый сингл с него 20:37
ООН предупредила о массовом голоде, Slipknot выпустят новый альбом и другие новости дня
20:14 дайджест
ЦБ призвал запретить обычным инвесторам покупку иностранных бумаг на уровне ПО, включая приложения 19:56
Sam Williams/Unsplash
В Испании из‑за аномальной жары умерли более 500 человек 19:47
Звуковые маячки для незрячих пассажиров появятся на всех станциях столичного метро и МЦК 19:19
Эдди Мерфи сыграет главную роль в комедии Prime Video, вдохновленной детскими праздниками 19:01
ВОЗ: в мире выявили почти 14 тысяч случаев заражения оспой обезьян 18:55
Panic! at the Disco выпустили клип «Middle of a Breakup» — второй после четырех лет затишья 18:55
Конституционный суд запретил бессрочное расследование уголовных дел 18:09
Из соцсетей Софьи Тартаковой
«Матч ТВ» отстранил от эфира ведущую из‑за критики ток-шоу, где обсуждали камингаут Касаткиной 18:04
В Микронезии выявили первые случаи заражения коронавирусом — спустя 2,5 года с начала пандемии 17:53
На «Афише» появились эксклюзивные билеты на концерты классической музыки в Москве 17:30
«Hasta la vista, baby»: Борис Джонсон попрощался с парламентом 17:28
В России появился экспертный совет по литературной деятельности 16:52
The Smile/YouTube
Клипом The Smile на песню «Pana-vision» стала сцена из финального сезона «Острых козырьков» 16:44

Джонатан Рис-Майерс приобретает жену-робота в трейлере фильма «Wifelike»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:45

В сети появился трейлер фильма «Wifelike» («Вроде жены»), в котором снялись Джонатан Рис-Майерс и Елена Кампурис. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Paramount Movies.

По сюжету герой Рис-Майерса работает детективом, расследующим незаконную торговлю роботами с искусственным интеллектом. При этом сам он живет с роботом-компаньоном, который внезапно начинает вести себя как его покойная жена.

Искусственная подруга героя начинает сомневаться в своей реальности, сталкиваясь с воспоминаниями погибшей женщины, которую она считает собой. Это открывает андроиду глаза на мир, в котором все оказывается не тем, чем кажется.

Футуристичный фильм выйдет на экраны 12 августа. Его премьера состоится одновременно в кинотеатрах и на цифровых площадках. Режиссером и сценаристом картины выступил Джеймс Берд.

В актерский состав вошли Дорон Белл («Сквозь снег»), Агам Дарши («Ты, я, она»), Сара Сампайу («Груз»), Аликс Вийаре («Кукольное лицо»), Флетчер Донован («Улица светлячков»), Си Джей Перри («Звездный рубеж») и Стивен Лобо («Континуум»).

События недели на afisha.ru
опера
Отелло
поп
VK Fest
Концентрация позитива на главном поп-фестивале страны
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
мультфильм
Забытое чудо
Школьники случайно попадают во времена татаро-монгольского ига
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
мультфильм
Побег из космоса
Продолжение приключений одного дружелюбного медведя
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Сара Сампайо
Джонатан Рис-Майерс
Дорон Белл
Стивен Лобо
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить