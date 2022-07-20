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В Испании из‑за аномальной жары умерли более 500 человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:47

В Испании из‑за аномально высоких температур в последние десять дней скончались более 500 человек. Об этом сообщило издание Público со ссылкой на премьер-министра страны Педро Санчеса.

Санчес заявил, что «изменение климата убивает», а также вызывает пожары на территории страны. Он призвал заняться экологической политикой вплотную ради решения этой актуальной проблемы.

«Изменение климата — это проблема настоящего, потому что многие в прошлом не считали его проблемой. Мы должны относиться к экологической политике как к государственной политике, которая выходит за рамки законодательных органов и идеологической ориентации», — подчеркнул Санчес.

Политик приехал в муниципалитет Атека в провинции Сарагоса, где в данный момент бушуют природные пожары. Огонь распространился на площадь почти в 6 тыс. гектаров, многих людей пришлось эвакуировать.

В Испании за минувшие десять дней сгорели до 60 тыс. гектаров леса. Число пожаров в 2022 году превысило вдвое средний показатель за последнее десятилетие. От огня пострадали 15 человек, еще 2 погибли.

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