ВОЗ: в мире выявили почти 14 тысяч случаев заражения оспой обезьян

В мире выявили почти 14 тыс. случаев заражения оспой обезьян. Инфицированных пациентов обнаружили уже более чем в 70 странах мира. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса.

По словам Гебрейесуса, от новой вспышки заболевания скончались пять человек. Все летальные случаи зарегистрированы в Африке. При этом большинство заражений, как отметил глава ВОЗ, выявляется в Европе.

Заболевшими преимущественно были мужчины, имевшие половые контакты с другими мужчинами. Ранее британское Агентство по здравоохранению заявляло, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем.

Тем не менее, заболевание может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком. Оно проявляется в виде лихорадки, головной и мышечной болей, в том числе в спине, увеличении лимфатических узлов и ознобе.

Также у заразившихся на ранних порах отмечается истощение. В дальнейшем у них может появиться сыпь — она часто покрывает сперва лицо пациента. Затем сыпь распространяется на другие части тела, меняется и формируется в струп.