В России появился экспертный совет по литературной деятельности

Министерство цифрового развития создало экспертный совет по вопросам литературной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ министра Минцифры Максута Шадаева.

В задачи совета входит проведение общественных и экспертных обсуждений проблем отрасли. Экспертам необходимо будет распространить свой опыт работы в литературной деятельности и определить успешные экономические модели издания и продвижения литературных произведений.

Председателем совета стал глава департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев, зампредом совета — ректор Литинститута имени Горького Алексей Варламов, а ответственным секретарем совета — замначальника отдела департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Юлия Гнездилова.

Всего в совете 25 человек, которые представляют литературное общество. В приказе Шадаева подчеркивается, что все решения совета носят рекомендательный характер.