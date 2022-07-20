Дипломную работу Бахтиера Худойназарова покажут на Венецианском фестивале в классической программе

Дипломную работу таджикского и российского режиссера Бахтиера Худойназарова «Братан» покажут на Международном кинофестивале в Венеции — она войдет в программу «Венецианская классика». Информация об этом появилась на сайте киносмотра.

Критик Андрей Плахов так описывал устройство картины: «Братья, совсем маленький и подросток, потерявшие мать, едут по бескрайним пространствам в поисках дома, а дома нет. Отчужденные индустриальные пейзажи и тревожно гудящие поезда навевают осеннюю тоску, хотя дело происходит летом и воздух фильма не стылый — он согрет лирическим взглядом автора на мир, теплом человеческих привязанностей».

Помимо ленты Худойназарова, в классической программе покажут картины «Теорема» Пьера Паоло Пазолини, «Контракт рисовальщика» Питера Гринуэя, «Тереза-воровка» Карло Ди Пальмы и фильмы других мастеров.

Худойназаров родился 29 мая 1965 года в Душанбе, учился во ВГИКе в мастерской Игоря Таланкина. Выпустил ленту «Братан» в 1991 году — тогда она получила ряд призов на международных конкурсах, включая фестивали в Турине, Мангейме и Нанте.

Самая известная работа Худойназарова — «Лунный папа» (1999) с Чулпан Хаматовой и Морицем Бляйбтроем. Режиссер умер в Берлине в апреле 2015 года в возрасте 49 лет.