«Воланд» Локшина не выйдет 1 января 2023 года в кино

Картина Михаила Локшина «Воланд» не выйдет в прокат 1 января 2023 года. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

По данным издания, в настоящее время осталось доснять только библейскую часть киноленты. Ожидается, что проект будет готов в мае 2023 года.

Бюджет картины составляет 1,2 млрд рублей. Ранее лента получила 500 млн рублей от Фонда кино, теперь продюсеры запрашивают еще 300 млн.

Действие картины происходит в Москве 1930-х годов. По сюжету известный писатель оказался в центре литературного скандала, из‑за которого его спектакль снимают с показа, а коллеги отворачиваются. Его единственной поддержкой остается возлюбленная Маргарита, которая помогает ему начать работу над новым романом, где главным героем становится Воланд.

Мастера сыграл Евгений Цыганов («Битва за Севастополь»), Маргариту — Юлия Снигирь («Великая»). В июле к актерскому составу присоединился немецкий актер Аугуст Диль («Бесславные ублюдки») в роли Воланда. Также в ролях — Юрий Колокольников, Игорь Верник, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов и другие.