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Музей транспорта посвятит новый сезон проекта «Привет, Москва!» автобусу 1980 года

Виктория Шанина
Сегодня в 14:20

Музей транспорта Москвы перезапускает проект «Привет, Москва!» в новом формате. В центре внимания в этом сезоне окажется автобус ЛиАЗ-677М 1980 года.

Ретроавтобус станет местом проведения публичных выступлений, мастер-классов и лекций, посвященных истории транспорта и жителей столицы. Он будет ездить по разным районам несколько месяцев, а программа мероприятий будет регулярно обновляться до сентября включительно.

Проект «Привет, Москва!» в этом сезоне стартует 23 июля в Бутырском районе. Первой остановкой автобуса станет арт-кластер «Хлебозавод», который в советские годы был одним из районообразующих предприятий, а сейчас отвечает запросам культурной жизни Москвы.

Там пройдут лекции, прогулка по району и мастер-класс по ЖКХ-арту. С 12.00 до 19.00 каждый желающий сможет принять участие в большом исследовании районов Москвы через истории и воспоминания их жителей.

Программа на 23 июля:


  • 12.00–13.00 — лекция «Идентичность и историческая память района: как и зачем их изучать» от старшего научного сотрудника РАНХиГС Дарьи Радченко;
  • 13.30–15.30 — прогулка «Быть местным: антропологическая прогулка по Бутырскому району» с завлабораторией теоретической фольклористики РАНХиГС Никитой Петровым;
  • 14.00–15.30 — мастер-класс по ЖКХ-арту от студенток-культурологов НИУ ВШЭ и создательниц экскурсии «От вандализма к искусству» Оксаны Лебедевой и Полины Семочкиной;
  • 16.30–18.30 — лекция «Бутырский район и окрестности: история, архитектура и транспорт на севере города» от исследователя архитектуры Андрея Клюева.

Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте Музея транспорта Москвы.

«В 2018 году был запущен экспериментальный, революционный для городского транспорта проект „Привет, Москва!“. Московский транспорт заговорил с пассажирами, выступив в роли увлекательного гида по городу и рассказчика историй, связанных с Москвой. Они звучали с экранов в метро и наземном транспорте, плакатов в поездах метро, переходах и уличных остановках. Благодаря бесплатному вайфаю, который безупречно функционирует в транспорте, этот диалог продолжался и в интернете. И сегодня я рада сообщить о возвращении проекта-путешественника и проводника по истории города в лице транспорта — автобуса ЛиАЗ-677М 1980 года».
Оксана Бондаренко
Директор Музея транспорта Москвы
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