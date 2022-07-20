Музей транспорта посвятит новый сезон проекта «Привет, Москва!» автобусу 1980 года

Музей транспорта Москвы перезапускает проект «Привет, Москва!» в новом формате. В центре внимания в этом сезоне окажется автобус ЛиАЗ-677М 1980 года.

Ретроавтобус станет местом проведения публичных выступлений, мастер-классов и лекций, посвященных истории транспорта и жителей столицы. Он будет ездить по разным районам несколько месяцев, а программа мероприятий будет регулярно обновляться до сентября включительно.

Проект «Привет, Москва!» в этом сезоне стартует 23 июля в Бутырском районе. Первой остановкой автобуса станет арт-кластер «Хлебозавод», который в советские годы был одним из районообразующих предприятий, а сейчас отвечает запросам культурной жизни Москвы.

Там пройдут лекции, прогулка по району и мастер-класс по ЖКХ-арту. С 12.00 до 19.00 каждый желающий сможет принять участие в большом исследовании районов Москвы через истории и воспоминания их жителей.

Программа на 23 июля:

12.00–13.00 — лекция «Идентичность и историческая память района: как и зачем их изучать» от старшего научного сотрудника РАНХиГС Дарьи Радченко;

13.30–15.30 — прогулка «Быть местным: антропологическая прогулка по Бутырскому району» с завлабораторией теоретической фольклористики РАНХиГС Никитой Петровым;

14.00–15.30 — мастер-класс по ЖКХ-арту от студенток-культурологов НИУ ВШЭ и создательниц экскурсии «От вандализма к искусству» Оксаны Лебедевой и Полины Семочкиной;

16.30–18.30 — лекция «Бутырский район и окрестности: история, архитектура и транспорт на севере города» от исследователя архитектуры Андрея Клюева.

Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте Музея транспорта Москвы.