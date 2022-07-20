Релиз приквела «Тихого места» перенесли на 2024 год

Paramount Pictures перенесла премьеру приквела «Тихое место: День первый» на 8 марта 2024 года вместо 22 сентября 2023-го. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Постановкой нового фильма займется режиссер Майкл Сарноски («Свинья»). В качестве продюсеров выступят Майкл Бэй и автор двух первых картин Джон Красински.

Действие фильмов «Тихое место» происходит на вымышленной версии Земли, которую захватили агрессивные инопланетяне-чудовища. Они слепы, но обладают идеальным слухом, поэтому ориентируются на звук для поиска добычи. В этих обстоятельствах оказывается семья, которая отныне старается жить максимально тихо.

Paramount Pictures также на шесть месяцев перенесла релиз картины Красински «Если» («If») с Райаном Рейнолдсом в главной роли — на 24 мая 2024 года. Еще студия отложила на месяц премьеру мультфильма «Ученик тигра» — до 19 января 2024 года, и перевыпуск «Титаника» — до 11 августа 2023-го.