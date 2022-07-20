Hulu показал трейлер сериала «Святая Эвита» о судьбе тела первой леди Аргентины Эвы Перон

В сети появился трейлер сериала «Santa Evita» («Святая Эвита»), посвященного судьбе тела скончавшейся в возрасте 33 лет аргентинской общественной деятельницы Эвы Перон. Ролик опубликовали на ютьюб-канале стрим-сервиса Hulu.

Проект выйдет на платформе 26 июля. Он расскажет о событиях, последовавших за трагической смертью супруги президента Аргентины Хуана Перона. Тело женщины, которую многие аргентинцы считали святой, много лет не могло найти покой.

Эва скончалась от рака шейки матки в 1952 году, после чего ее тело тщательно забальзамировали, но не захоронили. Похороны отложили до момента, когда будет изготовлен монумент в честь Перон.

Памятник так и не был закончен, а три года спустя правительство Хуана Перона было свергнуто. Новые власти страны решили бороться с наследием не только самого президента, но и его умершей супруги, и скрывали тело Эвы на протяжении 19 лет.