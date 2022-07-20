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Hulu показал трейлер сериала «Святая Эвита» о судьбе тела первой леди Аргентины Эвы Перон

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:01

В сети появился трейлер сериала «Santa Evita» («Святая Эвита»), посвященного судьбе тела скончавшейся в возрасте 33 лет аргентинской общественной деятельницы Эвы Перон. Ролик опубликовали на ютьюб-канале стрим-сервиса Hulu.

Проект выйдет на платформе 26 июля. Он расскажет о событиях, последовавших за трагической смертью супруги президента Аргентины Хуана Перона. Тело женщины, которую многие аргентинцы считали святой, много лет не могло найти покой.

Эва скончалась от рака шейки матки в 1952 году, после чего ее тело тщательно забальзамировали, но не захоронили. Похороны отложили до момента, когда будет изготовлен монумент в честь Перон.

Памятник так и не был закончен, а три года спустя правительство Хуана Перона было свергнуто. Новые власти страны решили бороться с наследием не только самого президента, но и его умершей супруги, и скрывали тело Эвы на протяжении 19 лет.

«Несмотря на то, что Эва была политической фигурой лишь в течение шести лет в качестве жены генерала Перона, ее труп влиял на аргентинскую политику на протяжении более чем двух десятилетий», — говорится в синопсисе сериала.

История останков Эвы, прозванной в народе ласково Эвитой, за эти годы обрасла мифами. Память о яркой женщины, родившейся в нищете и ставшей первой леди страны, оказалась для нового режима еще более опасной, чем живая Перон.

При жизни Эвиту называли одновременно защитницей бедных и «раковой опухолью Аргентины». После смерти же ее тело прятали, похищали и даже тайно вывезли для захоронения в Италии.

Свое окончательное пристанище останки Эвиты смогли найти только в 1970-х годах, когда Хуан Перон вернулся из изгнания и вновь стал президентом. Его возлюбленную похоронили на кладбище Реколета в Буэнос-Айресе.

Сериал «Святая Эвита» расскажет об обстоятельствах смерти Эвы Перон. Ее в шоу сыграла Наталия Орейро. Роль Хуана Перона досталась Дарио Грандинети. Также в проекте снялись Эрнесто Альтерио, Диего Веласкес и Франческ Орелла.

Режиссером выступил колумбийский кинематографист Родриго Гарсия, известный по фильмам «Женские тайны», «Девять жизней» и «Таинственный Альберт Ноббс». Продюсером проекта, основанного на романе Томаса Элоя Мартинеса, стала мексиканская актриса Сальма Хайек.

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