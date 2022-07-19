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Джеки Чан спродюсирует фильм об эвакуации китайских дипломатов. Его снимут в Сирии

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:54

Китайский актер Джеки Чан выступит исполнительным продюсером фильма об эвакцации китайских дипломатов. Его будут снимать в Дамаске и других городах Сирии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Производством фильма займется кинокомпания Art Maker Production из ОАЭ. Картину заказали у студии власти Китая. По словам создателей ленты, она на 40% будет снята в Сирии — в Дамаске, Дарайе, Хомсе, Тартусе и Баниясе.

«Фильм расскажет о человеческих судьбах, сюжет строится вокруг того, как китайское правительство эвакуирует своих дипломатов и других граждан, а также иностранцев из некой ближневосточной страны, где разгорелась гражданская война», — рассказал директор Art Maker Production Зияд Али.

Действие картины развернется в вымышленной стране под названием Поман. Однако сюжет будет основан на реальных событиях, произошедших в Йемене в 2015 году.

Кинематографисты подбирали для съемок «места, где есть разрушенные войной районы, а также ближневосточный колорит». Сирия, по их словам, имеет «технические возможности и подходящую натуру». Съемки продлятся около двух с половиной месяцев.

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