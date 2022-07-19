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Россия заняла 50-е место в рейтинге паспортов. Россияне могут въехать без визы в 119 стран

Семён Гудошников
Сегодня в 18:04

Консалтинговая компания Henley & Partners выпустила ежеквартальный индекс паспортов. Россия в нем заняла 50-е место из 112 (всего было проанализировано 227 стран и территорий, но некоторые из них занимают идентичные позиции, поскольку их гражданам доступно одинаковое количество государств для безвизового въезда).

Формально граждане РФ могут посетить без визы 119 стран, но фактически они «никогда еще не были отрезаны от остального мира так, как сейчас», отмечают эксперты. Причины — сложности в получении виз и закрытие воздушного пространства ЕС, Австралии, Канады, Японии, Новой Зеландии, США и Великобритании.

За прошедший год Россия заключила безвизовые отношения с Албанией, Белизом и Бурунди, говорится в отчете. Позиция российского паспорта почти не изменилась с прошлого рейтинга, а центральными транзитными пунктами для россиян стали Стамбул и Дубай.

Первое место в списке заняла Япония, граждане которой могут путешествовать без виз в 193 страны. Второе место делят Сингапур и Южная Корея с результатом в 192 безвизовых направления.

В десятке рейтинга преобладают государства — члены Европейского союза: Германия и Испания на третьем месте (190 безвизовых направления); Италия, Люксембург и Финляндия — на четвертом (189); Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция — на пятом (188).

В последней тройке рейтинга — паспорта Сирии, граждане которой могут поехать без визы в 30 стран, Ирака (29) и Афганистана (27).

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