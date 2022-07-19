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ВОЗ заявила о новой волне коронавируса в Европе

Денис Ламехов
Сегодня в 16:38

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил о новой волне COVID-19 в странах региона. Его слова передает РИА «Новости».

По словам Клюге, новая вспышка вызвана подвидами «Омикрон»-штамма коронавируса, в частности BA.2 и BA.5. Он добавил, что «каждая доминирующая сублиния „Омикрона“ демонстрирует явные преимущества в передаче по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами».

Руководитель европейского офиса ВОЗ призвал страны Европы оперативно принять меры, касающиеся вакцинации и ношения масок.

По его информации, за последние шесть недель число новых случаев коронавируса в Европе выросло в 3 раза, а на прошлой неделе было зарегистрировано около 3 млн новых случаев — это почти половина всех вновь выявленных заражений в мире.

Вчера, 18 июля, российский оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что за неделю заболеваемость коронавирусом в стране выросла на 30,2%.

19 июля глава Росздравнадзора Алла Самойлова призвала региональные власти возобновить работу штабов по борьбе с коронавирусом и активизировать вакцинацию населения и связанную с ней информкампанию.

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