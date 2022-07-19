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Nocow, Kito Jempere Band и Sofia Rodina: Present Perfect Festival раскрыл первую волну лайнапа

Семён Гудошников
Сегодня в 15:10

Present Perfect Festival, который пройдет в этом году со 2 по 4 сентября на территории пространства «K-30» в Петербурге, поделился с «Афишей Daily» первой третью лайнапа.

За диджейский пульт встанут представители локальной сцены Simple Symmetry, двойные сеты сыграют Abelle и Roma Ptashenko, а также Sofia Rodina и Shutta. Квир-техноформация Popoff Kitchen подготовит спешел.

Организаторам удалось сохранить два ключевых блока «Артефактов», премьера которых должна была состояться на перенесенном PPF 2021. «Артефакты» — это коллаборативные шоу, разработанные командой феста вместе с артистами и представителями креативных индустрий.

Одно из таких шоу — лайв продюсера Nocow в сопровождении постановки авангардного хореографа Владимира Варнавы, перенесшего музыку артиста на язык тела. Второй «Артефакт» — живая премьера альбома «Yet Another Kito Jempere Album», записанного в 2020 году Kito Jempere Band в сотрудничестве с музыкантами всего мира.

Среди прочих хайлайтов PPF 2022: вторая итерация Roots United Live — студийного эксперимента DJ 1985, Shutta и El, — впервые представленного живьем на титульной вечеринке Roots United в «K-30» этим летом; ростовский брейкбит-прорыв Symbol с полноценным лайв-бэндом и концерт хаус-дуэта Lovanda.

Расписание выступлений по дням станет доступно после полного объявления программы. Все ранее приобретенные билеты действительны на новые даты события.

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