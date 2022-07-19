Вышел трейлер второго сезона сериала «Кевин может пойти на***»

В сети появился трейлер второго сезона комедийного сериала «Кевин может пойти на***». Премьера шоу запланирована на 29 августа на телеканале AMC.

Сериал рассказывает о девушке Эллисон, которой кажется, что она играет роль второго плана в дурацком комедийном ситкоме. Девушка замужем за быдловатым Кевином, который пьет пиво с друзьями, пока она пытается быть идеальной женой. Но однажды Эллисон осознает, что на самом деле она глубоко несчастна, а самая главная ее проблема — Кевин.