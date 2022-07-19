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«Известия»: ретейлеры дадут год гарантии на товары по параллельному импорту

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:43

На бытовую технику, смартфоны, ноутбуки и компьютеры, которые были ввезены в Россию по параллельному импорту, будет действовать гарантия в один год. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

В нее входят «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS.

Президент АКИТ Артем Соколов рассказал, что сейчас продавцы не дают гарантии на товар, так как обычно это обязанность производителя. Он объяснил, что законодательно минимальный срок гарантии при параллельном импорте пока не определен.

Эксперт также пояснил, если иностранный бренд ушел из страны, в некоторых случаях его продукцию можно ввозить по параллельному импорту (без согласия правообладателя). Тогда у товара будет инструкция на другом языке и гарантийный срок будет установлен именно для той страны, из которой он был ввезен.

«То есть на нашей территории этот производитель уже не планирует обслуживать свой товар. Ему это и невыгодно — он ушел из страны, поэтому и не готов вкладывать средства в гарантийное обслуживание. Именно для таких товаров мы решили предоставить гарантийный срок самостоятельно, чтобы сохранить сервис для людей», — сказал Соколов.

По его словам, на практике это будет значить, что ретейлеры, которые дадут гарантию на технику, должны будут заключить договоры с сервисными центрами, что они будут принимать устройства на ремонт по гарантии. «То есть если с устройствами будет что‑то не так, например обнаружится заводской брак, то за это ответят ритейлеры — за свой счет», — уточнил президент АКИТ.

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